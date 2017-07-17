В столичном торговом центре задержали подозреваемого со взяткой

Жителю Штефан-Водэ грозит до шести лет тюрьмы. По данным следствия, мужчина вымогал 10 тысяч евро, обещая ускорить процедуру получения гражданства Румынии. Теперь его подозревают в извлечении выгоды из влияния. Подозреваемого задержали.

Мужчина и его посредник заявили, что помогут быстрее зарегистрировать пакет документов на получение гражданства. Кроме того, за эту сумму подозреваемые пообещали собрать все необходимые документы, даже если гражданин не отвечает необходимым условиям, а затем гарантировали получение румынского паспорта в краткие сроки.

Операция по задержанию проходила в одном из столичных торговых центров. При себе у мужчины была первая часть суммы - 1000 евро, которую ему передали под контролем сотрудников Национального центра антикоррупции.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев. Следствие ведет Прокуратура антикоррупции.