KFC выпустила одежду с жареной курочкой. ФОТО

Америнская сеть быстрого питания KFC выпустила собственную линейку одежды.

В лимитированную коллекцию вошли футболки с портретом полковника Сандерса, свитшот в стиле 1980-х с надписью «Fried Chicken USA», а также аксессуары и украшения, связанные со стилистикой KFC. Среди них статуэтка бургера с курицей, сделанная из настоящего метеорита, которая обойдется в 20000 долларов.

«Оденься так, будто ты еще не обедал», — прокомментировали выход коллекции представители KFC. Линейка уже поступила в продажу. В будущем марка собирается сотрудничать с известными брендами, сообщает lenta.ru.

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.