В Риге яхта задела ЛЭП и загорелась: пострадали 12 человек

В Риге яхта-катамаран задела своими мачтами электролинию высокого напряжения и загорелась.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, авария произошла недалеко от причала, на расстоянии 200 м от берега, передает korrespondent.net.

При пожаре пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Все они получили серьезные ожоги, возможно, электротравмы и были доставлены в больницу. На месте инцидента работали девять бригад врачей.

Катамаран в результате пожара затонул.