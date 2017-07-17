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В США продадут пластинку, которую Джон Леннон подписал для своего фаната-убийцы
// фото: Rolling Stone
13:24, 17 Jul 2017
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Экземпляр альбома стал одной из важнейших улик в ходе следствия и на судебном процессе.

Пластинка Double Fantasy, которую гитарист легендарных The Beatles Джон Леннон подписал своему убийце Марку Чепмену всего за пять часов до смерти, выставлена на торги. Агентство по продаже личных вещей знаменитостей Moments in Time заявило, что раритет обойдётся покупателю в полтора миллиона долларов.

Как сообщает портал Usa.one, 8 декабря 1980 года Марк Чепмен подкараулил Джона Леннона у его дома в Манхэттене и попросил автограф. Музыкант расписался на пластинке, а всего через пять часов погиб от рук своего фаната. При задержании альбом выпал из куртки Чепмена, и его подобрал ремонтный рабочий, пишет life.ru.

Пластинка с отпечатками пальцев убийцы стала одной из важнейших улик на судебном процессе, по завершению которого полиция вернула её новому владельцу. 19 лет спустя мужчина продал альбом частному покупателю, после чего он ещё несколько раз переходил из рук в руки, а теперь вновь попал на аукцион.

Совместный альбом Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy вышел за три недели до трагической гибели британца.




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