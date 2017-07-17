СМИ назвали современные альтернативы Семи чудесам света. ФОТО

Туристы со всего мира стремятся увидеть своими глазами семь чудес света. Однако кроме неповторимых сооружений Древнего мира существуют и выдающиеся архитектурные шедевры современности. Издание The Telegraph собрало такие альтернативы.

Пирамиды Гизы

Комплекс пирамид в Гизе — это древние памятники, созданные в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV-VI династий в XXVI-XXIII вв до н.э. Пирамида Хеопса является единственным оставшимся памятником из семи чудес древнего мира и национальным достоянием Египта.

Современная альтернатива

Пирамида парижского Лувра, пирамида Уолтера в калифорнийском Лонг-Бич и 30-этажная гостиница «Луксор» в Лас-Вегасе. Самая высокая пирамидальная структура в мире — гостиница Ryugyong в Пхеньяне (КНДР) высотой в 330 м. За ней следует пирамида — The Shard в Лондоне высотой в 309 м.

Храм Артемиды в Эфесе

Он находится на побережье Малой Азии, на юге провинции Измир в Турции. Первый крупный храм был сооружен в середине VI в до н.э., а затем сожжен в 356 г до н.э., но вскоре восстановлен в перестроенном виде. В III веке его разграбили готы, а в IV веке христиане закрыли храм. Построенная на его месте церковь также была разрушена. Памятник получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году, передает Моя планета.

Современная альтернатива

Среди самых ярких современных храмов в мире — Chiang Rai Wat Rong Khun, открытый в 1997 году; Хармандир Сахиб или «Золотой храм», сооруженный в Амритсаре в 1604 году; Кинкаку-джи в Киото; Собор Святого Семейства в Барселоне (Саграда-Фамилия), и храм Лотоса в Нью-Дели — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построенный в 1986 году.

Висячие сады Семирамиды

Это единственное древнее чудо, точное местоположение которого не установлено. В то время как некоторые считают, что они были чисто мифическими, другие источники предполагают, что их создал царь Навуходоносор II около 600 г. до н.э. Предположительно располагались в древнем государстве Вавилон, возле современного города Хилла. Согласно альтернативной версии, основанной на повторной расшифровке клинописных табличек, могли находиться в Ниневии, столице Ассирийского царства, и были построены в начале VII века до н.э.

Современная альтернатива

Учитывая его расположение, Сад чудес в Дубае — очевидный выбор. В День святого Валентина в 2013 году в саду цвели более 45 млн цветов на площади в 72 000м².

Другие варианты — нидерландский Кёкенхоф, а также сады в Версале (Париж).

Александрийский маяк

Сооружение возвели в III веке до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии. Его высота — 137 м — делает его одним из самых высоких сооружений, выстроенных людьми. Он разрушался трижды из-за землетрясений, произошедших между 956 и 1323 гг до н.э., Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV веку высота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас.

Современная альтернатива

Среди самых красивых маяков по всему миру — те, что находятся в Линдау в Германии, а также маяк Cape Florida Lighthouse во Флориде и маяк в Анденесе в Норвегии. Самый высокий? Маяк Джидда в Саудовской Аравии — 133-метровое сооружение, построенное в 1990 году.

Статуя Зевса в Олимпии

Это гигантское изваяниегреческого бога Зевса было создано скульптором Фидиасом около 435 г. в храме Зевса, святилище Олимпии. Статуя Зевса в Олимпии — третье чудо света Древнего мира. Была воздвигнута в V веке до нашей эры. Мраморный Зевс превосходил по размерам все существующие на тот момент храмы.

Современная альтернатива

Золотой Будда в Бангкоке, самая тяжелая золотая статуя в мире с 5,5 т, является одним из вариантов. Самая высокая статуя в мире — Чжунъюаньская статуя Будды или Будда Весеннего Храма. Находится недалеко от национального шоссе № 311 в поселке Чжаоцунь уезда Лушань городского округа Пиндиншань провинции Хэнань, Китай.

Статуя была построена в 2002 году, ее высота — 128 м.

Галикарнасский мавзолей

Это надгробный памятник карийского правителя Мавсола. Его соорудили в середине IV века до н.э.по приказу Артемисии III в Галикарнасе (современный Бодрум, Турция). Мавзолей представляет собой сложное сочетание династического памятника Гекатомнидов, героона и усыпальницы Мавсола.

Современная альтернатива

Самым известным мавзолеем в мире является Тадж-Махал, построенный в 1643 году на реке Ямуна возле Агры, где находится тело Мумтаз-Махал, любимой жены императора Великих Моголов Шах-Джахана. Кроме того, существует и Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Колосс Родосский

Гигантская статуя древнегреческого Бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море, в Греции. Одно из Семи чудес света. Он был более 30 м в высоту и выполнен из бронзы и железа с мраморным пьедесталом.

Современная альтернатива

Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро. Он так же высок, расположен недалеко от океана и выглядит впечатляюще.