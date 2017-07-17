Туристы со всего мира стремятся увидеть своими глазами семь чудес света. Однако кроме неповторимых сооружений Древнего мира существуют и выдающиеся архитектурные шедевры современности. Издание The Telegraph собрало такие альтернативы.
Пирамиды Гизы
Комплекс пирамид в Гизе — это древние памятники, созданные в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV-VI династий в XXVI-XXIII вв до н.э. Пирамида Хеопса является единственным оставшимся памятником из семи чудес древнего мира и национальным достоянием Египта.
Современная альтернатива
Пирамида парижского Лувра, пирамида Уолтера в калифорнийском Лонг-Бич и 30-этажная гостиница «Луксор» в Лас-Вегасе. Самая высокая пирамидальная структура в мире — гостиница Ryugyong в Пхеньяне (КНДР) высотой в 330 м. За ней следует пирамида — The Shard в Лондоне высотой в 309 м.
Храм Артемиды в Эфесе
Он находится на побережье Малой Азии, на юге провинции Измир в Турции. Первый крупный храм был сооружен в середине VI в до н.э., а затем сожжен в 356 г до н.э., но вскоре восстановлен в перестроенном виде. В III веке его разграбили готы, а в IV веке христиане закрыли храм. Построенная на его месте церковь также была разрушена. Памятник получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году, передает Моя планета.
Современная альтернатива
Среди самых ярких современных храмов в мире — Chiang Rai Wat Rong Khun, открытый в 1997 году; Хармандир Сахиб или «Золотой храм», сооруженный в Амритсаре в 1604 году; Кинкаку-джи в Киото; Собор Святого Семейства в Барселоне (Саграда-Фамилия), и храм Лотоса в Нью-Дели — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах, построенный в 1986 году.
Висячие сады Семирамиды
Это единственное древнее чудо, точное местоположение которого не установлено. В то время как некоторые считают, что они были чисто мифическими, другие источники предполагают, что их создал царь Навуходоносор II около 600 г. до н.э. Предположительно располагались в древнем государстве Вавилон, возле современного города Хилла. Согласно альтернативной версии, основанной на повторной расшифровке клинописных табличек, могли находиться в Ниневии, столице Ассирийского царства, и были построены в начале VII века до н.э.
Современная альтернатива
Учитывая его расположение, Сад чудес в Дубае — очевидный выбор. В День святого Валентина в 2013 году в саду цвели более 45 млн цветов на площади в 72 000м².
Другие варианты — нидерландский Кёкенхоф, а также сады в Версале (Париж).
Александрийский маяк
Сооружение возвели в III веке до н. э. на острове Фарос около египетского города Александрии. Его высота — 137 м — делает его одним из самых высоких сооружений, выстроенных людьми. Он разрушался трижды из-за землетрясений, произошедших между 956 и 1323 гг до н.э., Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV веку высота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас.
Современная альтернатива
Среди самых красивых маяков по всему миру — те, что находятся в Линдау в Германии, а также маяк Cape Florida Lighthouse во Флориде и маяк в Анденесе в Норвегии. Самый высокий? Маяк Джидда в Саудовской Аравии — 133-метровое сооружение, построенное в 1990 году.
Статуя Зевса в Олимпии
Это гигантское изваяниегреческого бога Зевса было создано скульптором Фидиасом около 435 г. в храме Зевса, святилище Олимпии. Статуя Зевса в Олимпии — третье чудо света Древнего мира. Была воздвигнута в V веке до нашей эры. Мраморный Зевс превосходил по размерам все существующие на тот момент храмы.
Современная альтернатива
Золотой Будда в Бангкоке, самая тяжелая золотая статуя в мире с 5,5 т, является одним из вариантов. Самая высокая статуя в мире — Чжунъюаньская статуя Будды или Будда Весеннего Храма. Находится недалеко от национального шоссе № 311 в поселке Чжаоцунь уезда Лушань городского округа Пиндиншань провинции Хэнань, Китай.
Статуя была построена в 2002 году, ее высота — 128 м.
Галикарнасский мавзолей
Это надгробный памятник карийского правителя Мавсола. Его соорудили в середине IV века до н.э.по приказу Артемисии III в Галикарнасе (современный Бодрум, Турция). Мавзолей представляет собой сложное сочетание династического памятника Гекатомнидов, героона и усыпальницы Мавсола.
Современная альтернатива
Самым известным мавзолеем в мире является Тадж-Махал, построенный в 1643 году на реке Ямуна возле Агры, где находится тело Мумтаз-Махал, любимой жены императора Великих Моголов Шах-Джахана. Кроме того, существует и Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Колосс Родосский
Гигантская статуя древнегреческого Бога Солнца — Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море, в Греции. Одно из Семи чудес света. Он был более 30 м в высоту и выполнен из бронзы и железа с мраморным пьедесталом.
Современная альтернатива
Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро. Он так же высок, расположен недалеко от океана и выглядит впечатляюще.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул