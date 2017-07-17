В США умер годовалый ребенок, которого родители забыли в машине

В США годовалый ребенок умер в машине из-за жары. Инцидент произошел в американском штате Флорида.

Малыш скончался после двух часов пребывания в душном автомобиле, где его оставили родители. Полиция разблокировала дверь машины, однако состояние ребенка уже было критическое.

Родственники младенца заявили, что просто забыли о нем на несколько часов, передает Вести.ру.