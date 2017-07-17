Влюбленные попытались повторить трюк из Грязных танцев, и отправили друг друга в нокаут. ФОТО

Пара Шерон и Энди Прайс попытались повторить танцевальный трюк из культового фильма Грязные танцы, но столкнулись и потеряли сознание.

Они посмотрели Грязные танцы больше чем 30 раз, и захотели повторить знаменитый трюк на своей свадьбе.

Попрактиковаться молодожены решили на заднем дворе паба. И это была не самая лучшая идея.

Сначала их друзья подумали, что пара дурачится, но когда оказалось, что все серьезно, вызвали скорую, пишет nv.ua.

"Я посмотрела на Энди и предложила, чтобы мы станцевали знаковый танец на нашей свадьбе. Мы немедленно попытались воссоздать этот знаковый момент. Но справедливо сказать, что он пошел не по плану", - говорит Шерон.

Женщина говорит, что врачи рассмеялись, когда узнали откуда у них травмы. Теперь Шерон и Энди ищут вариант для "медленного" танца.