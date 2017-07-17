Платье как у Грейс Келли и море цветов: опубликованы первые фото со свадьбы Миранды Керр

Журнал Vogue опубликовал первые фотографии с майской свадьбы супермодели Миранды Керр и 26-летнего миллиардера из списка Forbes, создателя Snapchat Эвана Шпигеля.

Автором фотографий стал культовый Патрик Демаршелье. Вся фотосессия появится в августовском номере журнала.

Свадьба Керр и Шпигеля держалась в секрете, снимки с торжества не появлялись в Сети с мая.

Дизайнером платья невесты была креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. А сам наряд был вдохновлен свадебным нарядом Грейс Келли. "Миранда хотела сказочное платье. Я постаралась сделать его одновременно простым и волшебным", - рассказала Мария Грация Кьюри.

Сама Керр говорит, что любая девочка мечтает выйти замуж в платье Dior. "Платье, которое полностью закрывает вас, создает ощущение чистоты и тайны, - говорит она. – Я много веселилась в моде, я была более дикой, свободной, богемной. Но в этот период моей жизни мой стиль более консервативный. Моими ве

Свадьба прошла на заднем дворе особняка пары в Брентвуде в присутствии 45 гостей. День новобрачных начался с того, что Керр приготовила для Шпигеля его любимое блюдо - запеченный цыпленок с ароматом куркумы и лимона, а затем они вместе занялись традиционной утренней йогой, пишет nv.ua.