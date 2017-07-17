Краснодарский судья назвала "полным бредом" обвинения в организации свадьбы за 2 миллиона долларов

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева впервые прокомментировала скандал, связанный рядом публикаций о свадьбе своей дочери. Она заявила, что церемония оплачена её бывшим мужем и стоила меньше, чем это описали в СМИ.

В беседе с корреспондентом «Российской газеты» Хахалева отвергла обвинения в свой адрес и ответила на ряд вопросов. По словам судьи, организацией свадьбы занимался её бывший супруг, который является «достаточно крупным предпринимателем».

"Названная сумма в 2 миллиона долларов — полный бред, что называется цифра, взятая с потолка. «Бентли» никто не дарил, а звёзды присутствовали на торжестве в качестве гостей", - заявила Елена Хахалева.

Тот факт, что она разведена с мужем, позволил ей не указывать бывшего супруга в декларации, отмечает tjournal.ru. Роберт Хахалев (Зилкимиани) по национальности грузин, как и приглашённые звёзды эстрады Валерий Меладзе и Сосо Павлиашвили, пояснила Хахалева. Они находятся в приятельских отношениях, так же, как и с Иосифом Кобзоном и мужем Веры Брежневой.

"Неужели отец не может устроить достойную свадьбу своей дочери? Что касается вопросов ко мне, я считаю их неуместными. И какую проверку, спрашивается, надо проводить в отношении меня? Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил её отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги", - отметила Хахалева

Она расценила публикации в СМИ как «неприкрытое давление на судью», заявив, что ей так отомстили за то, что она «не позволила вынести незаконное решение». И в этом, по её словам, как раз и надо разобраться.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что после того, как о краснодарской свадьбе стало известно, из блогов гостей стали пропадать фото и видео, сделанные на торжестве.