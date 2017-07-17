На Буюканах автомобиль сбил 57-летнюю женщину на зебре

Женщина 57-ми лет попала под машину на зебре. Водитель выехал на встречную полосу, объезжая ограничитель скорости. Грозит ему за это штраф и до семи лет тюрьмы.

Произошло ДТП на столичной улице Василе Лупу. Пострадавшую доставили в больницу.

"Она переходила улицу по зебре, а ее отбросило аж сюда. Она упала и ударилась головой. Я был на рынке, когда она позвонила и сказала, что попала в аварию. Бросил покупки и прибежал сюда", - рассказал муж пострадавшей Георгий Грэмадэ.

Водитель признает, что объезжал ограничитель скорости: "Машин не было и решил объехать "лежачий полицейский. А она вдруг выскочила на дорогу. Ехал медлено, чуть задел ее, и она упала".

Очевидцы говорят, что женщина оставалась в сознании:"Она лежала, мы помогли ей подняться. Ударилась головой. Мы промыли рану, перевязали. Она кричала на водителя, тот оправдывался, говорил, что плохо видит".

Наказание водителю назначат в зависимости от тяжести травм пострадавшей.