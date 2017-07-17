Адвокаты Киртоакэ опротестовали решение о начале уголовного расследования

Уголовное расследование в отношении мэра Дорина Киртоакэ начали незаконно, считают адвокаты градоначальника. Защита опротестовала соотвествующее распоряжение главы Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Это постановление было выдано с нарушением положений Уголовно-процессуального кодекса. До того, как был установлен факт совершения преступления", - заявила адвокат Татьяна Йову.

"Если Прокуратура по борьбе с коррупцией знала, что мы хотим провести тендер, почему она не вмешалась и не предупредила это. Почему меня в течение полутора месяца не вызывали на слушания?",- заявил мэр Кишинёва Дорин Киртоакэ.

Тем временем, прокуроры заявляют, что ходатайство адвокатов Киртоакэ неаргументированно.

"Распоряжение выдали обоснованно и по закону. Заседание не состоялось из-за игры, которую ведёт защита", - сообщил прокурор Дмитрий Робу.

Судебные слушания перенесли на 16 августа. Защита потребовала, чтобы в суде присутствовал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Мэра столицы обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Он проходит по делу о платных парковках. Градоначальнику грозит до 15 лет тюрьмы.