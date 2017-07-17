Поддельную косметику и бытовую химию изъяли на Центральном рынке

Начато расследование в отношении 37-летней женщины, торговавшей на Центральном рынке столицы косметикой, парфюмерией, бытовой химией, а также товарами личной гигиены, якобы произведенных мировыми брендами.

Полицейские конфисковали продукцию с признаками фильсификации до решения суда о ее уничтожении.

Проводится расследование по факту нарушения закона об авторских и смежных правах, а также закона о защите товарных знаков. Женщине грозит штраф до 4,5 тысяч леев.

По предварительным данным, стоимость изъятого товара - около 14 тысяч леев. Столичная полиция призывает граждан покупать подобную продукцию только в магазинах.