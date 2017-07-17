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Kiss me: актеры, первый поцелуй которых случился на съемочной площадке
// фото: mamapedia.com.ua
15:25, 17 Jul 2017
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Первый поцелуй в кадре — согласитесь, звучит романтично. Конечно, если вам повезло с партнером: вот, например, маленькая Кирстен Данст целовалась с Брэдом Питтом, а Селене Гомес повезло меньше — первый поцелуй с ней разделил мальчик вдвое ниже актрисы.

Мила Кунис

14-летней Миле Кунис пришлось прибавить себе целых четыре года, чтобы принять участие в кастинге сериала «Шоу 70-х». Юную актрису утвердили на роль, согласно которой ей нужно было целоваться с Эштоном Катчером (да, спустя 14 лет они поженились). Одним поцелуем дело не обошлось — неудивительно, что между актерами проскочила искра, которая в итоге и привела их к браку.

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Кирстен Данст

Кирстен Данст было 11, когда она играла юную вампиршу в фильме «Интервью с вампиром». По сюжету девочке пришлось целоваться с Брэдом Питтом. Но не спешите завидовать — Данст утверждает, что испытала такой стресс, что потом еще пять лет не могла ни с кем целоваться.

Кирстен Данст

Кэти Холмс

Первый поцелуй Кэти Холмс случился на съемках популярного сериала «Бухта Доусона». И нет, чтобы сразу свести ее героиню с главным героем, по которому сходил с ума весь мир, Холмс пришлось целоваться с приглашенным актером. Этот эпизод своей жизни Кэти до сих пор называет «странным».

Кэти Холмс

Селена Гомес

В 14 лет Селена снималась в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Юная актриса была не против поцелуя по сценарию, да только достался ей мальчик вдвое ниже нее, поэтому съемки были нервные — Гомес пришлось буквально тянуться за первым поцелуем.

Селена Гомес

Джесси Айзенберг

На съемках фильма «Любимец женщин» Джесси Айзенбергу исполнилось 19 лет. По сценарию он должен был целоваться с актрисой вдвое старше себя — Дженнифер Билз. Правда, о том, что у молодого актера совсем не было опыта в поцелуях, она узнала спустя несколько лет: «О, правда? Странно, что он не сказал мне об этом. По-моему, он отлично справился», — похвалила партнера по сцене Дженнифер.

Джесси Айзенберг

Дакота Фаннинг

В комедии «Стильная штучка» героиню Риз Уизерспун в детстве сыграла 8-летняя Дакота Фаннинг. По сюжету она обещает своему юному возлюбленному, что никогда с ним не расстанется, и целует его. На экране это выглядело очень мило, хотя Дакота очень нервничала, зато сыграла великолепно.

Дакота Фаннинг

Джош Хатчерсон

В трогательном фильме про первую любовь «Маленький Манхэттен» 13-летний Джош Хатчерсон сыграл безумно влюбленного подростка. Ему было 13, когда случился первый поцелуй с партнершей по картине Чарли Рэй, — получилось правдоподобно.

Джош Хатчерсон

Сирша Ронан

Героиня 11-летней Сирши Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» переживала первую влюбленность. И, к слову, из-за этой роли юная актриса переживала еще больше, чем из-за съемок в «Искуплении», за который была номинирована на «Оскар». Сцена первого поцелуя должна была длиться десять секунд, но Ронан удалось уговорить режиссера на пять.

Сирша Ронан

Маколей Калкин

В перерыве между съемками «Один дома» Маколей Калкин снялся в абсолютно прекрасном семейном фильме «Моя девочка», в котором впервые поцеловался с Анной Кламски: сцена даже была номинирована на премию MTV в категории «Лучший поцелуй».

Картинки по запросу фильм Моя девочка

По материалам elle.ru.




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