Первый поцелуй в кадре — согласитесь, звучит романтично. Конечно, если вам повезло с партнером: вот, например, маленькая Кирстен Данст целовалась с Брэдом Питтом, а Селене Гомес повезло меньше — первый поцелуй с ней разделил мальчик вдвое ниже актрисы.
Мила Кунис
14-летней Миле Кунис пришлось прибавить себе целых четыре года, чтобы принять участие в кастинге сериала «Шоу 70-х». Юную актрису утвердили на роль, согласно которой ей нужно было целоваться с Эштоном Катчером (да, спустя 14 лет они поженились). Одним поцелуем дело не обошлось — неудивительно, что между актерами проскочила искра, которая в итоге и привела их к браку.
Кирстен Данст
Кирстен Данст было 11, когда она играла юную вампиршу в фильме «Интервью с вампиром». По сюжету девочке пришлось целоваться с Брэдом Питтом. Но не спешите завидовать — Данст утверждает, что испытала такой стресс, что потом еще пять лет не могла ни с кем целоваться.
Кэти Холмс
Первый поцелуй Кэти Холмс случился на съемках популярного сериала «Бухта Доусона». И нет, чтобы сразу свести ее героиню с главным героем, по которому сходил с ума весь мир, Холмс пришлось целоваться с приглашенным актером. Этот эпизод своей жизни Кэти до сих пор называет «странным».
Селена Гомес
В 14 лет Селена снималась в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Юная актриса была не против поцелуя по сценарию, да только достался ей мальчик вдвое ниже нее, поэтому съемки были нервные — Гомес пришлось буквально тянуться за первым поцелуем.
Джесси Айзенберг
На съемках фильма «Любимец женщин» Джесси Айзенбергу исполнилось 19 лет. По сценарию он должен был целоваться с актрисой вдвое старше себя — Дженнифер Билз. Правда, о том, что у молодого актера совсем не было опыта в поцелуях, она узнала спустя несколько лет: «О, правда? Странно, что он не сказал мне об этом. По-моему, он отлично справился», — похвалила партнера по сцене Дженнифер.
Дакота Фаннинг
В комедии «Стильная штучка» героиню Риз Уизерспун в детстве сыграла 8-летняя Дакота Фаннинг. По сюжету она обещает своему юному возлюбленному, что никогда с ним не расстанется, и целует его. На экране это выглядело очень мило, хотя Дакота очень нервничала, зато сыграла великолепно.
Джош Хатчерсон
В трогательном фильме про первую любовь «Маленький Манхэттен» 13-летний Джош Хатчерсон сыграл безумно влюбленного подростка. Ему было 13, когда случился первый поцелуй с партнершей по картине Чарли Рэй, — получилось правдоподобно.
Сирша Ронан
Героиня 11-летней Сирши Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» переживала первую влюбленность. И, к слову, из-за этой роли юная актриса переживала еще больше, чем из-за съемок в «Искуплении», за который была номинирована на «Оскар». Сцена первого поцелуя должна была длиться десять секунд, но Ронан удалось уговорить режиссера на пять.
Маколей Калкин
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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Би-би-си, Сеул