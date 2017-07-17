Взрыв гранаты в Одессе: погиб 16-летний парень

В Одессе в результате взрыва в жилом доме погиб 16-летний парень.

Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5.

«В результате взрыва погиб 16-летний подросток, еще двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом граната попала в руки несовершеннолетних. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Проверка обстоятельств ЧП продолжается, сообщает dumskaya.net.