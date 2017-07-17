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Взрыв гранаты в Одессе: погиб 16-летний парень
// фото: dumskaya.net/
15:28, 17 Jul 2017
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В Одессе в результате взрыва в жилом доме погиб 16-летний парень.

Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5.

«В результате взрыва погиб 16-летний подросток, еще двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом граната попала в руки несовершеннолетних. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Проверка обстоятельств ЧП продолжается, сообщает dumskaya.net.




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