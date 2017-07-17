Как сообщает publika.md, людями предлагали сдать в аренду от 70 до 320 гигабайтов памяти персонального компьютера так называемому глобальному серверу Kairos. Обещали им за это до 600 долларов в месяц. Но нужен был первый взнос - от 125 до 2780-ти долларов.

Чтобы избежать разглашения, мошенники убеждали жертв, что на их компьютерах хранятся данные глобальных корпораций. Вскоре кураторы пропадали.

Так называемым партнёрам представители Kairos говорили, что гигабайт памяти сдают в аренду за 11 с половиной долларов. Это в двести раз больше реальных цен известных компаний. Мошенники действовали в Молдове с 2015 года, но внимание привлекли только прошлой осенью.

"Уголовное дело открыли на основании определенной информации. Жалоб от пострадавших не было", - сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.

Создатели пирамиды уехали за границу, но продолжали завлекать людей. Этот молодой человек потерял три тысячи долларов.

Первых пострадавших выявили только в январе 2017 года.

"Люди платили в среднем по 17-20 тысяч евро", - сказал прокурор ПБОПОД Виталий Рошиор.

Семерым местным координаторам Kairos предъявили обвинение. Некоторые из них бежали из страны.

В декабре 2016 года в официальный регистр предприятий Великобритании подали заявку об исключении фирмы Kairos Technologies. Ее учредителем числился британец с украинскими корнями Артём Гребенюк.