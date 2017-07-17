В китайском ТЦ открыли "камеры хранения", где можно оставить мужа

В китайском торговом центре появились "камеры хранения", где можно оставить мужа пока жена ходит за покупками.

"Камеры хранения" представляют собой стеклянные будки, где "недовольные мужья", которые не хотят ходить за покупками, могут провести время. Внутри каждой капсулы есть стул и компьютер с играми.



В настоящее время этот сервис предоставляется бесплатно, но в будущем посетителям придется заплатить небольшую сумму через мобильный телефон, пишет УНИАН.

Несколько мужчин, которые уже опробовали услугу, назвали оригинальной идею поставить подобные будки с играми.





