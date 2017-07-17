На пляже во Франции нашли мертвую черепаху весом около 350 килограммов

Власти коммуны Леж-Кап-Ферре (департамент Жиронда) на побережье Атлантического океана обнаружили на городском пляже гигантскую мертвую черепаху.

Мэр города Мишель Саммарчелли сообщил агентству Франс Пресс, что речь идет об экземпляре кожистой черепахи длиной 1,65 метра и весом от 300 до 350 килограммов.

Коммунальные службы города были вынуждены задействовать экскаватор, чтобы удалить с пляжа животное. Черепаху доставили во временное укрытие, где ее исследуют специалисты из Морской обсерватории аквариума Ла-Рошели.

Глава центра изучения морских черепах при аквариуме Матье Кутан сообщил, что причины смерти черепахи выяснятся уже во вторник после вскрытия. Предположительно, животное могло погибнуть от попадания в желудок предметов из пластика, пишет РИА Новости.

Кожистая черепаха является самым крупным современным представителем этого отряда: сообщается, что длина ее тела может достигать 2,5 метра, а вес превышать 900 килограммов.







