На Тайване в вагонах метро появились проекции бассейнов и спортплощадок

Удивительные фотографии публикуют в соцсетях местные жители и гости города Тайбэй (Тайвань). Там в честь Всемирных университетских игр администрация местного метрополитена запустила необычные вагоны с весьма оригинальными оптическим иллюзиями.

Они оформленные как "бассейны" и "спортивные площадки", в результате на снимках создается полное ощущение, что люди "купаются в бассейне", "играют в баскетбол" или "находятся на низком старте" прямо в вагонах метро, пищет vesti.ru.

Летняя Универсиада 2017 года была отдана Тайбэю еще в 2011 году. К состязаниям в этом городе подготовили около 70 площадок для 10 тысяч спортсменов из 150 стран мира.