В Гагаузии обнаружили 11 плантаций дикорастущих наркосодержащих растений

В Гагаузии уничтожены 11 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

Там отметили, что в рамках оперативно-профилактической операции «МАК-2017», действующей на территории Республики Молдова, сотрудниками полиции во время рейдовых обходов было выявлено и уничтожено 11 очагов дикорастущих, наркосодержащих растений.



В общей сложности было уничтожено около 440 кустов, а также ряд растений на участке в 3 на 10 метров, рассказала офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.



В течение минувшей недели в автономии так же было зарегистрировано семь краж (три из них – мелкое хищение), карманная кража и четыре случая хулиганств (по всем случаям хулиганства установлены подозреваемые).



Кроме того, было задокументировано три правонарушения в сфере экономики (лица установлены), а также семь пожаров. Обошлось без пострадавших, сообщает Gagauzinfo.MD.