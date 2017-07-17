Водителя Mercedes, сбившего насмерть пешехода в Москве, поймали в Германии

Водитель машины Mercedes, обвиняемый в ДТП с гибелью пешехода в центре Москвы, задержан в немецком Мюнхене, приводятся слова представителя МВД Ирины Волк на сайте ведомства.

В Москве на Бауманской улице 13 декабря прошлого года водитель Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода. Ломов был объявлен в международный розыск. В январе 2017 года в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет РИА Новости.

"Водитель иномарки, который в декабре 2016 года скрылся с места смертельного ДТП, задержан правоохранительными органами в Мюнхене", — сказала Волк.







