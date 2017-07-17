В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

В центральной Черногории и отдельных районах побережья Адриатического моря бушуют лесные пожары. Огнем охвачены два крупных очага в центре страны.

В частности, пожары вблизи черногорской столицы Подгорице продолжаются с прошлой недели, передает korrespondent.net. Большая часть курортных городов не пострадали от огня, но в муниципалитете Тиват 17 июля эвакуировали около 300 туристов с курорта Понта Весло. При этом огонь от деревьев перекинулся на несколько домов городка.

Из села Беговичи в том же муниципалитете эвакуировали 15 летних местных жителей, хотя пожар пока не дошел до человеческих домов. Накануне вечером спасателям удалось локализовать пожар на Голом Бргу вблизи города Петровац.

Всего с начала лета в Черногории зафиксировано уже около 500 лесных пожаров.