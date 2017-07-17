Рюкзак спас жизнь юному одесситу, попавшему под трамвай

Сегодня в Одессе трамвай сбил 17-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пешеход переходил трамвайные пути в неустановленном месте.

«Из-за того, что под колесо попал рюкзак, пешеход сильно не травмирован. Сейчас юноша находится в больнице», — уточнили в полиции.

В связи с происшествием движение трамваев было остановлено на полтора часа, передает dumskaya.net.