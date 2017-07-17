Сборная России стала чемпионом мира по болотному футболу

Российские футболисты выиграли чемпионат мира по болотному футболу. Этот вид спорта придумали в Финляндии — там и проходил чемпионат.

Российские болотные футболисты одержали победу в трех категориях: среди мужчин-любителей (команда “UC Junics LLS”), в миксте (“Saint-Petersburg Lakes MIX”) и в самом престижном турнире профессионалов (“Saint-Petersburg Lakes”). Да, оказывается, есть люди, которые играют в болотный футбол профессионально, передает «Спорт-Экспресс».

Подобные соревнования проводятся с 1998 года в финской деревне Хюрюнсалми.

Правила — почти такие же, что и в большом футболе, отмечает Моя планета. Только игра ведется в болоте, можно надевать сапоги (а вот менять их по ходу игры нельзя), размер поля поменьше (60 на 35), число игроков — пять полевых и вратарь, а матч длится 26 минут (два тайма по 13), а штрафные удары пробиваются «с рук».