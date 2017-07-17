Осенняя сессия парламента Молдовы начнется 4 сентября

Осенняя сессия парламента начнется 4 сентября. Спикер Андриан Канду подписал соответствующее постановление.

Как передает Молдпрес, 4 сентября депутаты вернутся к своей работе в комиссиях, фракциях и на местах с гражданами.

Первое пленарное заседание парламента в ходе осенней сессии состоится по предложению Постоянного бюро после подготовки проекта повестки дня.

Согласно Регламенту парламента, осенняя сессия продолжается с сентября по конец декабря.