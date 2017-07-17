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Женщина развелась с мужем за игнорирование сообщений в мессенджере
// фото: TimeLady.ru
19:40, 17 Jul 2017
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В тайваньском городе Синьчжу суд вынес решение в пользу женщины, требовавшей развода с мужем. Он игнорировал сообщения супруги в мессенджере Line.

Мужчина в течение шести месяцев читал присланное женой, но не отвечал ей. Без какой-либо реакции осталась даже информация о том, что она попала в больницу после ДТП. Единственная запись со стороны супруга последовала лишь через несколько недель после аварии: он коротко написал жене про собаку и полученную почту.

Женщина также пожаловалась на отсутствие у мужа стабильного заработка и недоброжелательное отношение его родственников. Однако именно нежелание отвечать на ее сообщения стало последней каплей, которая побудила ее добиваться развода.

«Сообщения в Line — это очень важное доказательство. Оно демонстрирует общее состояние брака, в котором между сторонами отсутствует коммуникация», — согласилась судья, рассматривавшая дело.

Муж не явился на судебное заседание, а также не ответил на высланные ему уведомления. Несмотря на его отсутствие, судья одобрила развод, передает Лента.ру.




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