Девочка не видит, не слышит, ее тело парализовано, а организм не развивается. Флауэр хочет избавить свою малышку от мучений, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

"Я понимаю, насколько жутко это все звучит, и мое сердце разрывается при мыслях от того, что я потеряю Роуз, но подумайте сами, чтобы вы сделали на моем месте? Хотели бы вы, что ваш ребенок страдал до конца дней?", — ролик с такими словами Флауэр записала для журналистов и пользователей соцсетей.

"Моя дочь выглядит нормально, она красивая и даже иногда улыбается. Но за этой улыбкой стоят нескончаемые страдания. Я хочу положить им конец. Не хочу причинять боль своей дочери", — рассказала мать.

Позволят ли британке добиться для дочери эвтаназии, пока неизвестно, отмечает Вести.ру.