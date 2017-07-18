Первый европейский тур принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой - прибыли в Варшаву, откуда начинается их пятидневная официальная поездка в Польшу и Германию.

Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. Но для них это первая официальная поездка в Европу, пишет ВВС.

"Герцог и герцогиня очень ждали этой поездки и восхищены прекрасной и разнообразной программой визита", - сообщил пресс-секретарь Кенсингтонского дворца.

Уильяма и его супругу Кейт с детьми в аэропорту Варшавы встретил посол Британии в Польше Джонатан Нотт и его супруга, а также посол Польши в Соединенном Королевстве Аркадий Жегоцкий.