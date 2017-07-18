Джессика Альба беременна в третий раз

Американская актриса Джессика Альба, которая также является сооснователем компании The Honest Company, сообщила на своей Instagram-странице о третьей беременности.

Актриса опубликовала видеоролик, в котором она и ее две дочери держат в руках воздушные шарики в виде цифер "1", "2" и "3". При этом невозможно не заметить, что молодая женщина в положении.

Альба и ее супруг Кэш Уоррен уже воспитывают двух дочерей. Пополнение семейства ожидается уже совсем скоро, сообщает korrespondent.net.

Со своим супругом Кэшем Уорреном Альба начала встречаться в 2004 году, когда снималась в фильме "Фантастическая четверка". О своей помолвке пара объявила в 2007 году, а в 2008 состоялось бракосочетание.