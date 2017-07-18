На Таити определили чемпиона мира по лазанью на кокосовые пальмы

Чемпионом мира по лазанью на кокосовые пальмы стал житель островов Кука Джордж Айона (George Iona). Об этом сообщает BBC News.

Айона показал лучший результат на проходившем на Таити чемпионате, в котором участвовали 16 спортсменов. Он вскарабкался на восьмиметровую пальму за 5,62 секунды, опередив на 0,01 секунды Фиапа’и Эллио (Fiapa'i Ellio) с Американского Самоа, которого любители этого вида спорта считали наиболее вероятным победителем, пишет lenta.ru.

Спортсменам, участвующим в соревнованиях по лазанью на кокосовые пальмы, дается две попытки, чтобы забраться на дерево с максимальной скоростью. Как правило, они используют веревочную петлю, наброшенную на ноги, чтобы лучше отталкиваться от ствола.

Острова Кука — архипелаг на юге Тихого океана, входящий в Королевство Новой Зеландии.