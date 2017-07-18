Опрос: Какие партии пользуются наибольшей популярностью у населения

Пять партий прошли бы в парламент, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье. Как показал опрос института IMAS, это социалисты, Партия действия и солидарности, демократы, "Платформа достоинство и правда" и коммунисты.

По данным того же опроса, среди политиков наибольшей популярностью пользуются президент и глава кабинета министров.

Опрос показал, что 42% определившихся респондентов проголосовали бы на парламентских выборах за социалистов. Партия действия и солидарности набрала бы 19%. Демократы получили бы 12% голосов. Семь с половиной процентов готовы поддержать Платформу ДА, а 6% - партию коммунистов. С учетом ответов общего числа респондентов, голоса распределились так:

за социалистов - 34%

за Партию действия и солидарности - 15,5%

за демократов - 9%

за платформу ДА - 6%.

Этот же опрос показал, что самые популярные политики в стране - президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и лидер ПАС Майя Санду.

А самые популярные политформирования - ПСРМ, получившая 43%, и Партия действия и солидарности - 29%. Чуть меньше четверти участников опроса поддержали коммунистов и почти столько же - Платформу ДА. Демпартии предпочтение отдали 19%.

Спросили респондентов, и какая партия способна изменить ситуацию в стране. В тройке лидеров - ПСРМ, PAS и Демократическая партия.

В то же время, почти 60% опрошенных уверены, что избирательный порог для партий на парламентских выборах нужно повысить. И только 11% ответили, что его необходимо снизить, как рекомендовала Венецианская комиссия. Еще 19% считают, что избирательный порог нужно оставить на нынешнем уровне в 6%.

Опрос проводили по заказу Демпартии с 22 июня по 9 июля. Опросили социологи 1111 человек из 67-ми населенных пунктов страны. Уровень погрешности +/-3%.







