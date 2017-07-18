В Вашингтоне робот-охранник "утопился" в фонтане

Сотрудники торгового комплекса «Вашингтонская гавань» в Джорджтауне сообщили, что робот-охранник K-5, созданный стартапом Knightscope «для прогнозирования и предотвращения преступлений», был найден в фонтане неподалёку от здания.

Устройство приобрели «недавно» для патрулирования парковок торгового центра в Вашингтоне. По словам свидетелей, робот самостоятельно поехал в фонтан и «утопился», после чего перестал функционировать, передает tjournal.ru.

«Наш вашингтонский офис получил робота-охранника. Он утопился. Нам обещали летающие машины, а вместо этого мы получили роботов с суицидальными наклонностями», - написали сотрудники торгового комплекса в соцсети.

Посетители и работники офисных зданий «Вашингтонской гавани» сделали снимки «суицида» робота-охранника, которые быстро стали популярны в соцсетях.

Представители комплекса заявили, что K-5 находится в стадии пилотной программы, и по результатам проверки они поймут, как оптимизировать автономную систему, чтобы робот оставался в безопасности. По их мнению, инцидент является показателем: робота-охранника необходимо улучшать для безопасности посетителей торгового центра.

Knightscope подтвердила изданию Buzzfeed News, что это их робот, но не уточнила, как именно он попал в фонтан. По словам сотрудников, это был «единичный случай», который уже расследуется. Компания пообещала отправить в «Вашингтонскую гавань» ещё одного автономного охранника в течение недели. Судьба «робота-суицидника» неизвестна.

Knightscope представила K-5 ещё в 2015 году, но технология до сих пор на стадии тестирования. Робота заказали несколько компаний и полицейских участков, но периодически с ним происходят различные инциденты. В 2016 году K-5 сбил с ног полуторагодовалого ребёнка в торговом центре и переехал его ногу. В 2017 году на робота-охранника, патрулирующего парковку в Кремниевой долине, напал пьяный мужчина и повалил его на землю.