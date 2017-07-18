Опрос IMAS: жители Молдовы не будут выходить на протесты из-за смены избирательной системы

Согласно этому же исследованию института IMAS говорится, что жители Молдовы не намерены выходить на протесты в связи со сменой системы выборов.

В опросе также отмечается, что более 70% респондентов не доверяют гражданскому обществу. По их словам, неправительственные организации в нашей стране политизированы и никак не помогают населению.

Согласно исследованию, 70% участников опроса не намерены выходить на протесты общественных организаций, если законопроект о смешанной избирательной системе примут в парламенте в окончательном чтении. И только 27% заявили, что готовы принять участие в митингах.

В то же время, 74% респондентов отметили, что не доверяют гражданскому обществу в нашей стране. И только 17% заявили об обратном.

Опрос также показал, что население Молдовы мало знает о деятельности неправительственных организаций. Так считают 82% респондентов. 69% утверждают, что НПО подвержены влиянию политических сил, а 63% полагают, что эти организации используют для отмывания денег.

Еще 57% опрошенных считают, что НПО неэффективно используют средства международных организаций. А 55% заявили, что общественные организации нашей страны почти отвечают ожиданиям граждан.