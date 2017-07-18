В Одесской области спасли трех дельфинов

Путешествующие по дельте Дуная спасли трех дельфинов, заплывших на мелководье. Об этом рассказала Алена Сывак, которая путешествовала с семьей по реке в поисках пеликанов.

«Неожиданно в воде увидели что-то черное, что оказалось дельфином, который уже очень устал, потому что умудрился забраться аж на такую мель, а выбраться обратно в море уже никак не мог», — рассказала Алена Сывак.

Молодые люди с помощью одеяла вручную вынесли его в сторону глубокой воды. Однако спасенный дельфин все время пытался вернуться обратно. Его едва заставили уйти в море.

Как оказалось, чуть дальше на мелководье лежало еще два обессиленных млекопитающих. Дельфинов погрузили на лодку и отпустили животных в воду поближе к морю, передает dumskaya.net.

Эколог Иван Русев предположил, что дельфины забрели на мелководье в поисках пищи.

«Если на них нет никаких ран, то, скорее всего, они «вышли» на мель в погоне за косяком рыбы»,- прокомментировал он случившееся.