Автобус с молдавскими номерами попал накануне в аварию в Украине. Сегодня об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Случилась авария в Черновцах. Автобус, ехавший из Германии в Молдову, столкнулся с маршруткой. Водитель - гражданин Украины - погиб. Трое пассажиров - граждане Молдовы - госпитализированы.
Сотрудники молдавского посольства в Киеве - на связи с руководством больницы. За остальными пассажирами отправили другой автобус.
Комментарии
- Молодые люди грабили женщин на кишиневских улицах
- Иностранца задержали за кражу на столичном рынке
- Прокурор, посадивший невиновного мужчину, оказался на скамье подсудимых
- В Гагаузии обнаружили 11 плантаций дикорастущих наркосодержащих растений
- Крах финансовой пирамиды: ее жертвами стали тысячи жителей Молдовы
- Поддельную косметику и бытовую химию изъяли на Центральном рынке
- Адвокаты Киртоакэ опротестовали решение о начале уголовного расследования
- На Буюканах автомобиль сбил 57-летнюю женщину на зебре
- Из тюрьмы в Гоянах сбежал заключенный
- В столичном торговом центре задержали подозреваемого со взяткой
- В Испании приток нелегальных мигрантов увеличился вдвое за полгода
- Страховщики подсчитали ущерб от беспорядков во время саммита G20
- Роналду готовится снова стать отцом
- В США грабитель приговорен к 416 годам тюрьмы, а его подельник - к шести
- Игроки EVE Online примут участие в поиске реальных экзопланет
- Мать добивается для дочери права умереть
- Доктор волокла к неотложке пациента, мужчина скончался. ВИДЕО
- Составлен новый регламент о планировании визитов к врачу
- Женщина развелась с мужем за игнорирование сообщений в мессенджере
- Афганская невеста погибла в перестрелке в день свадьбы
- Живые существа на месте взрыва 23 атомных бомб поразили ученых
- В Одессе на пляже двухлетняя девочка получила пулевое ранение
- Торжество на миллионы: российская судья устроила шикарную свадьбу дочери
- Депутат ПСРМ Ирина Миздренко скончалась сегодня утром
- Ливень в Одессе: затоплены переходы и лестницы. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул