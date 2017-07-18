Прокурор, посадивший невиновного мужчину, оказался на скамье подсудимых

Прокурор, который выдвинул обвинения в двойном убийстве Андрею Крэчуну, сам оказался на скамье подсудимых. Ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

По этому же делу проходит и следователь, которого подозревают в подделке документов, подтверждающих вину Андрея Крэчуна. Напомним, мужчину осудили за убийство, которого он не совершал.

Его приговорили к 21-му году тюрьмы, из которых пять он отсидел. Затем дело пересмотрели, и вину с мужчины сняли. Невиннно осужденный получил от государства компенсацию в полтора миллиона леев.