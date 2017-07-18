Иностранца задержали за кражу на столичном рынке

46-летнего уроженца Армении задержали в Кишиневе по подозрению в краже мобильного телефона.

По данным следствия, мужчина присвоил гаджет, оставленный без присмотра на прилавке магазина на рынке в секторе Ботаника. Ущерб составил 5300 леев. Найти вора удалось, благодаря камерам видеонаблюдения.

Мужчина - безработный, живет в одном из центров временного размещения в столице. Он признался в содеянном и рассказал, что вскоре продал телефон неизвестному. Информацию о подозреваемом передадут в Бюро по миграции и беженцам.

Проводится расследование по факту кражи. Мужчине грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.