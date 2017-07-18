Молодые люди грабили женщин на кишиневских улицах

Группировку, которая специализировалась на кражах золотых цепочек у женщин, раскрыли в Кишиневе.

Входили в банду три молодых человека - уроженцы Криулянского и Штефанводского районов - в возрасте от 18 до 22 лет. Все они ранее судимы.

По данным следствия, подозреваемые причастны как минимум к семи нападениям на столичных улицах. Жертвами зачастую становились женщины в возрасте от 32 до 64 лет. По их оценкам, ущерб, нанесенный злоумышленниками, превышает 35 тысяч леев.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Столичные полицейские призывают немедленно обращаться в полицию, если вы стали жертвой или свидетелем преступления на улице.