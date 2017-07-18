Власти Саудовской Аравии начали расследование в связи с публикацией в соцсетях видео молодой девушки, гуляющей в мини-юбке и коротком топе по древнему форту Ушайкир. Девушка на видео - саудовская модель Хулуд. Видео вызвало ожесточенные споры в соцсетях.
На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята Хулуд, идущая по узкой улочке форта древней деревни Ушайкир. Эта деревня - памятник старины, она расположена в провинции Надж - это один из наиболее консервативных регионов Саудовской Аравии.
Видео быстро разошлось в "Твиттере", где мнения разделились между теми, кто считает, что Хулуд должна быть наказана, и теми, кто настаивает на ее праве носить то, что она хочет.
"Возвращение Хайи (религиозной полиции) здесь необходимо", - пишет журналист Халед Зидан.
"Мы должны уважать законы страны. Во Франции никаб запрещен, и носящих его женщин штрафуют. В Саудовской Аравии ношение абаи и скромная одежда предписываются законами королевства", - замечает другой пользователь соцсети.
Писатель и философ Ваел аль-Гассим заявил, что он был "потрясен этими злобными, устрашающими твитами".
"Я думал, она бомбу взорвала или убила кого-нибудь. Оказалось, что все дело в мини-юбке, которая им не понравилась. Я задаюсь вопросом: как может преуспеть Vision 2030, если она будет арестована?" - говорит он, имея в виду программу реформ, объявленную в прошлом году 31-летним кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.
В понедельник газета Okaz сообщила, что официальные власти в Ушайкире призвали губернатора провинции и полицию принять меры в отношении женщины.
Религиозная полиция и Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока (государственная правительственная организация в Саудовской Аравии, целью работы которой является содействие исполнению законов шариата) сообщили в "Твиттере", что в курсе этой истории и находятся в контакте с местными властями.
В Саудовской Аравии права женщин сильно ограничены и основаны на патриархальной форме шариата. Женщины здесь обязаны носить головные платки и абаи - свободные одежды, закрывающие женщину с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками, отмечает ВВС.
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