В ледниках Альп нашли тела супругов, ушедших доить коров 75 лет назад

На тающем леднике в швейцарских Альпах найдены тела мужа и жены, которые пропали 75 лет назад. Как передает Reuters, в августе 1942 года Марселен и Франсин Дюмулен — жители деревни Шандолен, что в кантоне Вале, отправились доить коров и не вернулись.

Вечером 17 июля полиция сообщила, что на минувшей неделе один из рабочих обнаружил два тела на высоте более 2,5 тысяч метров — на леднике Цанфлерон, недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере.

При этом погибшие имели при себе документы, которые достаточно хорошо созранились. Тела мужчины и женщины в одежде периода Второй мировой войны лежали рядом друг с другом.

В леднике они идеально сохранились, да и их личные вещи остались в сохранности, сообщил директор горной станции, где были обнаружены останки супругов.

Их младшая дочь Марселен Удри-Дюмулен, которой сейчас 79 лет, сообщила, что все время после пропажи родителей их дети продолжали поиски. Однако для подтверждения личностей погибших родственникам все-таки предстоит пройти ДНК-тест, передает Вести.ру.