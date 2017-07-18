Юрист Ульрих Вебер представил результаты своего двухлетнего расследования физического и сексуального насилия над участниками знаменитого церковного хора мальчиков Regensburger Domspatzen при кафедральном соборе Святого Петра в Регенсбурге. Масштабы скандала оказались больше, чем это виделось ранее.
По данным адвоката, с 1945 года зафиксировано 547 случаев насилия. 500 детей стали жертвами побоев, 67 мальчиков оказались объектами сексуальных домогательств. При этом, по словам Вебера, хористы описывают свое пребывание в Regensburger Domspatzen как "худшее время их жизни, несущее на себе отпечаток страха, насилия и беспомощности", а сам знаменитый хор называют не иначе как "тюрьма, ад и концлагерь". Особенно часто случаи насилия происходили в подготовительной школе хора.
В совершении преступлений против детей подозревают в общей сложности 49 человек, из них 9 замешаны в сексуальных посягательствах. Основные события происходили, согласно отчету, в 1960 - 1970 годах, случаи побоев фиксировались до 1992 года, передает dw.com.
Первые сведения о насилия в детском хоре просочились в СМИ в 2010 году. Regensburger Domspatzen является одним из старейших церковных хоров мальчиков в мире. Его школа была учреждена в 975 году. Тридцать лет, с 1964 по 1994 год, капельмейстером собора работал Георг Ратцингер (Georg Ratzinger) – родной брат папы Римского Бенедикта XVI. В 2010 году 86-летний экс-дирижер и капельмейстер в интервью баварской телерадиокомпании Bayerischen Rundfunk, заявил, что не имел ни малейшего понятия о случаях растления и физического насилия над хористами.
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