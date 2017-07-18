В США грабитель приговорен к 416 годам тюрьмы, а его подельник - к шести

Суд Филадельфии штата Пенсильвания вынес приговоры двум соучастникам вооруженных ограблений, один из которых оказался сотрудником суда и родственником крупного политика. Фигуранты получили различные сроки заключения, с разницей в четыре столетия.

31-летнему Амину Экриджу американская Фемида назначила наказание в виде 416 лет лишения свободы. А его приспешник Фрэнк Оливер, являющийся внуком демократа и бывшего члена палаты представителей Пенсильвании Фрэнка Оливера, получил шесть лет лишения свободы. Право на условно-досрочное освобождение Амин Экридж получит после того, как отсидит 178 лет, сообщает Philly.com. А Оливер сможет выйти на свободу досрочно уже через три года.

Амин Экридж из Строберри-Менсон совершил шесть разбойных нападений, в том числе со стрельбой, в период между 6 июня и 21 июля 2015 года. В итоге четыре человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших - Роберт Готвалт, оказался парализован ниже пояса и прикован к инвалидному креслу, передает AP.

7 июня 2015 года Готвалт стал свидетелем того, как вооруженный преступник ограбил двух прохожих. Роберт попытался остановить злоумышленника, но получил тяжелое ранение. Оливер не участвовал непосредственно в нападении на потерпевших. Однако он, управляя автомобилем, привозил Экриджа на место преступления, а потом увозил его.

Оливер до своего ареста работал работал консультантом в суде Филадельфии. Дедушка осужденного Фрэнк Оливер заседал в палате представителей Пенсильвании в течение 37 лет. Он покинул депутатское кресло только в 2010 году, передает newsru.com.