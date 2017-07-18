Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в очередной раз собирается стать отцом. Его девушка Джорджина Родригес в данный момент беременна, передает RT.
«Конечно, я очень рад, что у меня родится ребенок», — приводит слова Роналду El Mundo.
Ранее СМИ распространили информацию о том, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту сборной Португалии близнецов, которых назвали Ева и Матеу.
Роналду сообщил, что они чувствуют себя отлично. А впервые игрок стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в его же честь, пишет gazeta.ru.
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ОВЕН
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РЫБЫ
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Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечером ждите приятных гостей.
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