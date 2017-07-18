Опрос IMAS: большинство граждан страны хотят изменения избирательной системы

Почти 60% жителей страны настаивают на изменении избирательной системы, а больше половины хотят избирать депутатов напрямую. Это результаты опроса института IMAS. Исследование показывает: жители республики считают, что изменение избирательной системы - это суверенное право, которым нужно воспользоваться.

О призывах изменить избирательную систему знают 70% участников опроса. И почти 60% это мнение разделяют. Противоположной точки зрения придерживается только 31%.

Вместе с тем, больше половины респондентов хотели бы избирать депутатов напрямую. За то, чтобы все осталось, как есть, высказалась треть опрошенных.

Также большинство респондентов считают, что парламент должен изменить избирательную систему, следуя пожеланиям граждан. И около трети уверены, что депутаты должны следовать рекомендациям Венецианской комиссии.

Спросили респондентов и о гипотетических санкциях ЕС в случае изменения избирательной системы. 60% сочли, что парламент должен руководствоваться в первую очередь пожеланиями избирателей. А введение санкций будет неправильным шагом.

Кроме того, более 40% были бы разочарованы, если бы Демпартия отказалась от инициативы изменить избирательную систему.

Уделили внимание в опросе и выборам президента. За прямое избрание главы государства ратуют 94% опрошенных. И только 2% считают, что президента нужно выбирать в парламенте.







