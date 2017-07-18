Визит нового премьер-министра Румынии в Молдову намечен на пятницу

Новый премьер-министр Румынии Михай Тудосе в пятницу, 21 июля, посетит Кишинёв, чтобы встретиться с коллегой Павлом Филипом.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщила Ziarul Financiar (Румыния), отметив, что на недавней встрече с лидерами Европейской комиссии и Европейского совета в Брюсселе Тудосе заявил, что Румынии предстоит выполнить «задачу по обеспечению проевропейского пути Молдовы».



«Политика добрососедства, поддержка со стороны ЕК Европейского совета для РМ очень важны. Мы ни на минуту не должны забывать, что являемся важной страной в ЕС, но мы на окраине ЕС, и нам предстоит выполнить огромную задачу как с точки зрения обеспечения проевропейского пути Молдовы, так и с точки зрения всего того, что означает Шенген», - сказал премьер.



Как выяснили румынские журналисты, его программа визита не предусматривает встречи с президентом РМ Игорем Додоном.





