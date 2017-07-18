Обнаружен оружейный арсенал на дне Москва-реки

Боевые пловцы Росгвардии обнаружили оружейный арсенал на дне Москва-реки. Водолазы подразделения Центра специального назначения "Витязь" на территории столичного района Хорошево-Мневники обнаружили тайник во время плановой тренировки.

Водолазы спецподразделения Росгвардии осматривали опоры Крылатского моста и прилегающей акватории и обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия. В тайнике были различные боеприпасы и предметы, представляющие оперативный интерес для правоохранительных органов.

Со дня реки также извлечены три пистолета, "предварительно опознанных, как ТТ, "Вальтер" и "Рек Говернмент", Также найден магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер, пишет vesti.ru.

Как показала предварительная экспертиза, пистолеты боевые. Использовалось ли это оружие для совершения преступлений, выясняют следователи и криминалисты.