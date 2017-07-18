В Китае была задержана девушка, которая пыталась перевезти под одеждой 102 iPhone, передает Kotaku. Контрабандистка попалась на границе между Гонконгом и Шэньчжэнем.
Издание сообщает, что женщина привлекла внимание таможенной службы своим внешним видом - верхняя часть ее тела казалась слишком "раздутой", при этом она была одета тепло не по погоде.
После предварительного осмотра женщину попросили пройти через металлоискатель. В итоге выяснилось, что она пыталась провезти на себе 102 iPhone общим весом на более, чем 20 килограммов, сообщает korrespondent.net.
В настоящее время китаянке грозит до трех лет лишения свободы.
Помимо смартфонов, женщина также прикрепила на себя 15 часов Tissot.
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