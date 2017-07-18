Ferrari Элтона Джона выставили на аукцион

Спорткар Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года, принадлежащий некогда британскому певцу Элтону Джону, выставили на продажу. Аукцион пройдет в доме Silverstone. Лот оценивается в 599–655 тыс. евро, передает AutoExpress.

Спорткар являлся собственностью артиста с 1973 по 1975 годы. Позднее его продали в частную коллекцию. На сегодняшний день пробег автомобиля составляет менее 100 тысяч километров и его состояние оценивают, как прекрасное, сообщает korrespondent.net.

По части характеристик известно, что под капотом у суперкара - двигатель V12 объемом 4,4 литра и мощностью 352 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач.