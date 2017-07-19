Пострадавших в ДТП в Черновцах доставили в больницу Кишинева

Двоих водителей молдавского автобуса, которые получили серьезные травмы в результате аварии в украинских Черновцах, привезли сегодня домой. Пострадавших забрала машина SMURD и отвезла в столичную больницу скорой помощи.

Путь домой занял примерно семь часов, все это время пациенты были под присмотром парамедиков.

"Пациентов забрали из больницы города Черновцы и отвезли в Институт скорой помощи. Здесь им предоставят дальнейшую квалифицированную медицинскую помощь."

Третий пострадавший в ДТП с остальными пассажирами автобуса отправится домой на другом транспорте.

Напомним, что в понедельник вечером автобус, в котором 56 молдавских граждан возвращались из Германии, попал в аварию в украинских Черновцах. В него врезался микроавтобус, который выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса погиб на месте.





