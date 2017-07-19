Британский производитель объявил награду в $650 за возврат украденного сыра

Производитель сыра из Великобритании предлагает вознаграждение в размере 652 долларов за возврат 40 килограммов сыра Чеддер, который получил приз на выставке в юго-восточной Англии, передает агентство Рейтер.

Сыр, вероятно, похитили из павильона в городе Йовиль, который расположен неподалеку от деревни Чеддер, родине производства одноименного сыра.

Две головки Чеддера, каждая весом 20 килограммов, были похищены вместе с подтверждающими победу сертификатами, что может повысить их стоимость, передает агентство.

"Это было два больших брикета, размером с маленькие чемоданы… Такое количество сыра-победителя будет стоит 500-600 фунтов. Но вместе с сертификатами цена может вырасти до нескольких тысяч", — сказал управляющий директор компании-производителя Рич Клотьер. По мнению Клотьера, кража сыра была спланирована заранее, пишет РИА Новости.