Сегодня состоятся очередные дебаты об изменении избирательной системы

Очередные дебаты об изменении системы выборов состоятся сегодня в парламенте. В них примут участие депутаты, представители гражданского общества, нацменьшинств и внепарламентских партий. Между тем проект о введении смешанной избирательной системы опубликовали на сайте парламента.

В вынесенном на дебаты законопроекте предусматривается предоставление каждым кандидатом в депутаты свидетельства о доходах и имуществе, которое будет выдавать Национальное агентство по неподкупности.

Также, согласно документу, до 8% будет снижен избирательный порог для политических блоков. В настоящее время он составляет 9% для коалиций из двух партий, и 11% - для блоков из трех и более формирований.

Будет снижена и максимальная сумма финансирования партий. Физические лица смогут пожертвовать до 250 тысяч леев, что равно 50 средним зарплатам, и в четыре раза меньше, чем сейчас. А компании смогут перечислить на нужды партий до 100 средних зарплат.

Кроме того, партиям рекомендуется больше продвигать в политику женщин. Политформирования, в партийных списках и одномандатных округах которых сохранится 40% женщин, получат дополнительное финансирование из госбюджета. Поправки также предусматривают, что для участия в выборах женщинам достаточно собрать вдвое меньше подписей, чем мужчины.

Законопроект о смешанной избирательной системе, разработанный с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, приняли в первом чтении. Он предлагает избирать 50 депутатов по партийным спискам, а 51-го - прямым голосованием, по одномандатным округам.

Это не первые дебаты по вопросу смены системы выборов. Согласно последним соцопросам, за смену нынешней избирательной системы выступают около 60% граждан. Кроме того, было собрано более 850 тысяч подписей в поддержку смены системы голосования.







